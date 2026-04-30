Kızamık Salgını: 6 Haftada 227 Çocuk Hayatını Kaybetti

Son 24 Saatte Kızamık Nedeniyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Bangladeş Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu durum, ülkedeki son altı hafta içinde kızamık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını 227’ye çıkardı.

KIZAMIK ŞÜPHELİSİYLE 24 BİN HASTA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca, 15 Mart tarihinden bu yana ülkede kızamık olduğundan şüphelenilen 24 bin 319 hastanın tıbbi tedaviye alındığı ve bunlardan 20 bin 822’sinin tedavi sonrası sağlıklarına kavuşarak taburcu olduğu belirtildi.

HÜKÜMETTEN ACİL AŞILAMA KAMPANYASI

Bangladeş hükümeti, 7 Nisan tarihinden itibaren kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil bir aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı. Kızamık hastalığı, pnömoni ve ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği için aşı ile önlenebilir ölümler arasında önemli bir yere sahip.