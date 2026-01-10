Kızılcığın Karaciğer Yağlanmasına Faydaları Araştırıldı

Türkiye’de her iki yetişkinden birinde görülmekte olan yağlı karaciğer hastalığı için henüz kesin bir ilaç tedavisi bulunamadı. Uzmanların belirttiğine göre, bu rahatsızlığın en etkili yönetim yöntemi beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesidir. Peki, karaciğer yağlanmasına iyi gelecek olan şeyler nelerdir? İşte tüm bu sorulara yanıt niteliğinde bilgiler…

YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI VE KIZILCIK ETKİSİ

Türkiye’de sıkça rastlanan metabolik disfonksiyon ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığı üzerindeki etkilerin araştırıldığı çalışmada, geleneksel olarak tüketilen kızılcığın antropometrik ve biyokimyasal açıdan pek çok faydası tespit edildi. Araştırma, beş ayrı merkezde ve beş farklı grup üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılardan bir grup diyet yaparken aynı zamanda kızılcık tüketti, bir grup sadece diyet uyguladı, diğer bir grup yalnızca kızılcık tüketti, bir grup herhangi bir müdahaleye tabi olmadı ve son olarak sağlıklı bir kontrol grubu oluşturuldu.