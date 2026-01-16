Kızılcık Şerbeti’nde Şok Gelişmeler Yaşanıyor

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜYLE GÜNDEME DAMGA VURDU
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dizideki şok edici olaylar, izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. Kızılcık Şerbeti’nde Nursema ile evlilikten vazgeçen İlhami karakteri yeniden sahneye dönüyor.
EMİR’İN EVLENME TEKLİFİ
Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Emir, Çimen’e evlenme teklifinde bulunacak. Ancak Salkım’ın Emir için hazırladığı farklı planlar, bu durumu karmaşık hale getirecek.