Kızıldeniz İle Avrupa Arasında Yeni Bağlantı Kuruluyor

Kızıldeniz, Avrupa’ya entegre ediliyor. Modern Hicaz Demir Yolu projesinde geri sayımın başladığı ifade edildi. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

ORTAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Ürdün ve Suriye üzerinden bir demir yolunun inşa edilmesi amacıyla ortak çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projenin ilerleyişine dair önemli bilgiler verdi.

YIL SONUNA KADAR HAZIRLANACAK

Casir, demir yolu inşasına yönelik ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Hedef, projenin zamanında gerçekleştirilmesi.

TÜRKİYE, SURİYE VE ÜRDÜN HATTINDA İLERLEME VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün ziyaretinde, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü bağlayacak “Modern Hicaz Demir Yolu” inşası için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Projenin uluslararası değer kazanacağına dikkat çekti.

KIZILDENİZ, AVRUPA İLE BİRLEŞECEK

Uraloğlu, demir yolunun hayata geçirilmesi ile Ürdün’den kaynaklanan yüklerin Suriye üzerinden Türkiye’ye, buradan Avrupa ve Orta Asya’ya taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Böylelikle Kızıldeniz ile Akdeniz ve Avrupa arasında bağlantı sağlanması planlanıyor.