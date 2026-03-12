Mecnun Otyakmaz Yabancı VAR Hakemi Konusunu Değerlendirdi

mecnun-otyakmaz-yabanci-var-hakemi-konusunu-degerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Otyakmaz, özellikle son günlerde tartışılan VAR uygulamasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği’nden yabancı VAR hakemi talebi geldiğini belirtti.

KULÜPLERDEN YABANCI VAR TALEBİ

Türkiye Kupası kura çekiminin ardından basın mensuplarının yabancı VAR hakemi talebini hatırlatması üzerine Otyakmaz, “Evet, bugün kulüplerden öyle bir yazı da benim elime ulaştı. Tabii ki arkadaşlar, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil; yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz lazım, onları desteklememiz lazım, onlara huzurlu bir iklim sağlamamız lazım ki onlar doğru kararı vermekte zorlanmasınlar. Aynı iklimi VAR hakemlerimize de tanıdığımız zaman, onları programlarda, dışarıda basın-yayın yoluyla boğmadığımız takdirde onların çok daha rahat karar verebileceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

İYİ VAR HAKEMİ BULMAK ZOR

Açıklamalarına devam eden Mecnun Otyakmaz, “Ligin daha doğru devam etmesi açısından eğer gerçekten yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım. Ama kimse görevinin başındaki iyi bir VAR hakemini de tutup Türkiye’ye göndermez diye de düşünüyorum. Yani iyi bir VAR hakemi bulmakta da zorluk çekilebilir. Ama kendi düşüncem; Türk hakemlerimize görev verelim, onlara huzurlu bir iklim sağlayalım, ondan sonra onlardan performans bekleyelim.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni Trafik Düzenlemesi: Multimedya Sistemleri Sınırlanıyor

Araçlardaki multimedya ekranlarının yasaklanması gündemde, ancak CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği merak konusu.
Gündem

Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, modifiyeli araçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Gündem

İran Cumhuru Başkandan Savaşın Duruşu İçin Üç Şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile barışın sağlanabilmesi için İran'ın haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve saldırmazlık güvencesinin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD İddialarını Yalanladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın etkili füze kapasitesine vurgu yaparak, "Demir Kubbe"yi küçümseyen bir yorumda bulundu.
Gündem

Manisa’da APP Plaka İade Başvuruları Rekor Kırıyor

Sahte plakaların iadesi sırasında APP kodlu plakaların da geri alındığı bildirildi. Vatandaşlar bu plakaların da sahte olduğunu iddia ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.