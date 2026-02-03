KIZILELMA 2026’da Göreve Hazır Olacak

Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe atılan önemli adımlar, dünya genelinde dikkat çekiyor. Son yıllarda elde edilen ilerlemeler, birçok platform, sistem ve yetenek sayesinde yurtdışı piyasalarında ilgi görmeyi başarıyor.

KIZILELMA YILINI ZİRVEDE TAMAMLADI

Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni’nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 22 Şubat’ta Bayraktar TB2’nin yeniden hayata geçtiğini vurguladı ve Bayraktar TB2 T-AI’nin gökyüzüyle buluştuğunu belirtti. Ardından, Bayraktar AKINCI’nın 100 bin saatlik uçuşunu tamamladığını aktararak, 29 Nisan’da Türk SİHA teknolojisinin Batı Avrupa ile buluşmasını sağlayan Leonardo anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı. Bayraktar TB3’ün Deniz Kurdu Tatbikatı’nda 204 sortinin gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, Bayraktar TB2 T-AI’nin kendi sınıfında dünya çapında yüksek irtifa rekoru kırarak 40 bin fite tırmandığını anlattı. Yılın son dönemlerinde heyecanın arttığını ifade eden Bayraktar, “29 Kasım’da dünya havacılık muharebesinde yeni bir çağın kapılarını KIZILELMA’nın görüş ötesi atışıyla açmış olduk” dedi. Bu atışın ASELSAN milli tasarım AESA radarları ile gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, aynı zamanda milli füzeleri Gökdoğan ile bu sürecin taçlandığını ve Türk mühendisliğinin dünya havacılık tarihine önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Bayraktar, “Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı, tüm kurumlarımızı, emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” dedi. KIZILELMA’nın, iki insansız savaş uçağının yakın kol uçuşu eğitimini tamamlayarak yılı zirvede kapattığını da sözlerine ekledi.

KIZILELMA ENVANTERE GİRİP GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Tüm bunların neticesinde Baykar’ın, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, global SİHA ihracat pazarında liderliğini sürdürdüğüne dikkat çeken Bayraktar, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “2025 cirosunun yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda üç yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürüyor.” Bu başarının, Türk mühendisliğinin, savunma sanayisinin ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir ürünü olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bir mühendis evladı olarak sizlerle iftihar ediyor, yürekten tebrik ediyorum” dedi. 2026 yılı için anahtar kelimenin ‘üretim’ olacağını vurgulayan Bayraktar, tüm platformlarda hızlı üretime ve yapay zeka destekli sürü teknolojisine devam edeceklerini dile getirdi. Bayraktar, “İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak. 2025 yılında olduğu gibi aynı azimle, aynı gayretle 2026’da da dünyaya damgasını vuracak başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.