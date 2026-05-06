KIZILELMA Uçağı İçin Tarihi İhracat Anlaşması İmzalandı

SAHA 2026 ULUSLARARASI SAVUNMA FUARI DEVAM EDİYOR

2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul’da gerçekleşiyor.

Büyük bir anlaşma fuarın önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Baykar, Endonezyalı Firma Republikorp ile KIZILELMA’nın ihracatı için resmi bir sözleşme imzaladı.

İlk aşamada 12 uçaktan oluşan bir filosun teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatın ilerleyen dönemlerde artırılabileceği de ifade ediliyor.

TARİHİ BİR ANLAŞMA

İmza töreninde konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Bugün burada BAYKAR adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk.” şeklinde belirtti.

Bayraktar, “Bayraktar TB2 dünyada kendi kategorisinde en çok ihraç edilen insansız hava aracı sistemi. Dünya piyasasının yüzde 65’i Baykar tarafından karşılanıyor.” diyerek, bu platformların 40 ülkeye ihraç edildiğini paylaştı.

KIZILELMA UÇAĞININ İLK UÇUŞU

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA’nın 2022’de gerçekleştirdiği ilk uçuşa dikkat çeken Bayraktar, “O zamandan bu yana yoğun uçuş faaliyetlerimiz devam ediyordu. Hedefimiz bu sene içinde ülkemizin hizmetine sunmaktı. Bugün bu anlaşmanın tarihi önemi şu. KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bundan dolayı gururluyuz.” dedi.

KIZILELMA’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Görev Yarı Çapı: 500 Nm

Operasyonel İrtifa: 35.000 Feet

Havada Kalış Süresi: 5 Saat

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6 Ton

Seyir Hızı: 0.6 Mach

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 Kilogram

Gelişmiş Özellikler:

– Otomatik İniş ve Kalkış

– Düşük Görünürlük

– Yüksek Manevra Kabiliyeti

– Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

– Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş

– AESA Radar ile Yüksek Durumsal Farkındalık