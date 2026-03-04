Kızılırmak Su Seviyesi Tarihi Köprüyü Canlandırdı

kizilirmak-su-seviyesi-tarihi-kopruyu-canlandirdi

Kızılırmak Nehri’nin su seviyesi, son dönemdeki yağmurlar ve yüksek bölgelerdeki kar erimeleri sebebiyle belirgin bir artış gösterdi. Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Şahruh Köprüsü, yükselen su seviyesiyle göz alıcı bir görüntüye sahip oldu. 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği zamanında Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen, 8 kemerden oluşan köprü, bu kez tüm gözleri suyla doldu. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su geçen köprü, yıllar sonra ilkbaharda eski görüntüsüne geri döndü.

DRONLA GÖRÜNTÜLEME

144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan köprüdeki manzara, dronla havadan görüntülenerek kaydedildi. Bahar mevsiminin etkisiyle yükselen su seviyesi, hem tarihi yapıyı hem de çevresini görsel olarak zenginleştirdi.

20 YILDIR BU SEVİYEYİ GÖRMEMİŞTİK

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, Kızılırmak’ın su seviyesinin son 20 yılı aşkın süredir bu kadar yükselmediğini ifade etti. 2000’li yılların başlarında benzer bir durum yaşandığını belirten Kaya, “O dönem köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü uzun yıllardır görmemiştik.” şeklinde konuştu. Su seviyesinin bahar yağışları ve kar sularının etkisiyle daha da artabileceğine dikkati çeken Kaya, “İnşallah bu yıl su sorunu yaşamayacağız.” dedi.

ÇİFTÇİLER BEREKETLİ SEZON BEKLİYOR

Kızılırmak Nehri’nin bölge tarımı açısından yaşamsal önemi olduğuna vurgu yapan Kaya, artan su seviyesinin üreticiler için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Bu yıl tarımsal sulama bakımından olumlu bir sezon geçireceklerini düşündüklerini ifade eden Kaya, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeyi umduğunu belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Doğalgaz Fiyatları Savaşla Birlikte Yükselmeye Devam Ediyor

İran Savaşı'nın başlamasıyla, ABD ve İsrail'in saldırıları doğalgaz fiyatlarını etkiledi. İran'ın misilleme hamleleriyle, fiyatlar spot piyasada artış gösterdi.
Gündem

Diyarbakır Merkezli Operasyonla 26 Şüpheli Yakalandı

14 ilde sahte araç muayene randevu sitesi oluşturarak dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı, bunların 25'i tutuklandı.
Gündem

Kızılırmak’ın Debisi Yükseldi Şahruh Köprüsü Suya Gömüldü

Kızılırmak Nehri'nin debisi, yağışlar ve eriyen kar sularıyla yükselerek, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nü tamamen kapladı.
Gündem

İncirlik Üssü Türkiye’nin Kontrolünde Güvenli Duruyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İncirlik Üssü üzerindeki kontrolünün tamamen kendisine ait olduğunu belirtti.
Gündem

Belçika Gerilime Dahil Olma Olasılığını Değerlendiriyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin ABD, İsrail ve İran çatışmasına askeri müdahale yapma olasılığını değerlendirdiklerini, "Göreceğiz, belki." ifadeleriyle dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.