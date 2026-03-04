Kızılırmak Su Seviyesi Tarihi Köprüyü Canlandırdı

Kızılırmak Nehri’nin su seviyesi, son dönemdeki yağmurlar ve yüksek bölgelerdeki kar erimeleri sebebiyle belirgin bir artış gösterdi. Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Şahruh Köprüsü, yükselen su seviyesiyle göz alıcı bir görüntüye sahip oldu. 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği zamanında Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen, 8 kemerden oluşan köprü, bu kez tüm gözleri suyla doldu. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su geçen köprü, yıllar sonra ilkbaharda eski görüntüsüne geri döndü.

DRONLA GÖRÜNTÜLEME

144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan köprüdeki manzara, dronla havadan görüntülenerek kaydedildi. Bahar mevsiminin etkisiyle yükselen su seviyesi, hem tarihi yapıyı hem de çevresini görsel olarak zenginleştirdi.

20 YILDIR BU SEVİYEYİ GÖRMEMİŞTİK

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, Kızılırmak’ın su seviyesinin son 20 yılı aşkın süredir bu kadar yükselmediğini ifade etti. 2000’li yılların başlarında benzer bir durum yaşandığını belirten Kaya, “O dönem köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü uzun yıllardır görmemiştik.” şeklinde konuştu. Su seviyesinin bahar yağışları ve kar sularının etkisiyle daha da artabileceğine dikkati çeken Kaya, “İnşallah bu yıl su sorunu yaşamayacağız.” dedi.

ÇİFTÇİLER BEREKETLİ SEZON BEKLİYOR

Kızılırmak Nehri’nin bölge tarımı açısından yaşamsal önemi olduğuna vurgu yapan Kaya, artan su seviyesinin üreticiler için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Bu yıl tarımsal sulama bakımından olumlu bir sezon geçireceklerini düşündüklerini ifade eden Kaya, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeyi umduğunu belirtti.