Kızıltepe’de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

MARDİN’DE KARDESHLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak konusu nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

KURŞUNLAR VE DARP İLE YARALANDILAR

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi’ndeki bir oto elektrik dükkanının önünde gerçekleşti. Kardeşler arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancadan ateşlenen mermilerle yaralanırken, V.K. (46) ise darp sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek müdahale edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.K. ve R.K. daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başarılı bir şekilde sevk edildi. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

KAVGAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, kavgaya dair soruşturma da başlatıldı.