Kızıltepe’de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

kiziltepe-de-kardesler-arasinda-silahli-kavga-1-agir-yarali

MARDİN’DE KARDESHLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak konusu nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

KURŞUNLAR VE DARP İLE YARALANDILAR

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi’ndeki bir oto elektrik dükkanının önünde gerçekleşti. Kardeşler arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancadan ateşlenen mermilerle yaralanırken, V.K. (46) ise darp sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek müdahale edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.K. ve R.K. daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başarılı bir şekilde sevk edildi. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

KAVGAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, kavgaya dair soruşturma da başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu duyurup tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

Fenerbahçe’nin FCSB karşısındaki golü sonrası tribünlerdeki coşku sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle "Hacı Abi" adlı taraftarın sevinci viral oldu. Kimliği belirlendi.
Gündem

Cizre’de Takla Atan Minibüste İki Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de takla atan minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netleştirilemedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.