Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

MARDİN’DE KARDESLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

KURŞUNLAR VE DARP İLE YARALANDILAR

Olay, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir oto elektrik dükkanının önünde gerçekleşti. Kardeşler arasında alacak yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek büyüdü. Olayda G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancalardan açılan ateşle yaralanırken, V.K. (46) ise darp sonucu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk sağlık müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.K. ve R.K. ise daha sonrasında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan A.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

KAVGAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi ve kavgayla ilgili soruşturma başlattı.