Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

kiziltepe-de-kardesler-arasindaki-silahli-kavga-yaralilara-neden-oldu

MARDİN’DE KARDESLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

KURŞUNLAR VE DARP İLE YARALANDILAR

Olay, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir oto elektrik dükkanının önünde gerçekleşti. Kardeşler arasında alacak yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek büyüdü. Olayda G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancalardan açılan ateşle yaralanırken, V.K. (46) ise darp sonucu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk sağlık müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.K. ve R.K. ise daha sonrasında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan A.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

KAVGAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi ve kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu duyurup tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

Fenerbahçe’nin FCSB karşısındaki golü sonrası tribünlerdeki coşku sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle "Hacı Abi" adlı taraftarın sevinci viral oldu. Kimliği belirlendi.
Gündem

Cizre’de Takla Atan Minibüste İki Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de takla atan minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netleştirilemedi.
Gündem

Mersin Hızlı Tren Projesi İlerlemesi Gözlemlendi

Mersin'i İç Anadolu ve Güneydoğu'ya bağlayacak yüksek hızlı tren projesi, yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltarak bölgenin ulaşımını geliştirecek. Mersin-Adana 25, Mersin-Gaziantep ise 2 saat 15 dakika olacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.