KKTC Başbakanı Üstel Türkiye Garantisiyle Güvende Olduklarını Vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini tartışmaya açmayacaklarını belirterek, “Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC’de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kuzeyde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Ercan Havalimanı’nda basına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adadaki askeri üsleri üçüncü ülkelere açmasını ve bölgesel askeri operasyonlara katılma politikalarını sert bir dille eleştirdi.

GKRY’NİN ADIMLARI GÜVENLİK RİSKİ YARATIYOR

Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu adımlarının adada yaşayan herkes ve bölge ülkeleri için önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, “Adadaki askeri üslerde, üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması adada yaşayan herkesi risk altına sokmuştur. Adanın Orta Doğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir. Bunu içinde bulunduğumuz hafta yaşanan gelişmelerle çok daha somut bir şekilde, net bir şekilde görmüş olduk” şeklinde konuştu.

RUM YÖNETİMİ’NİN KARARLARI BOYUNU AŞAN NİTELİKTE

Yılmaz, Rum yönetiminin ‘adının tamamının sahibi gibi hareket etmesi’ ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak aldığı kararları ‘boyunu aşan kararlar’ olarak tanımladı. Fransa ve İsrail ile yapılan askeri anlaşmalar ile üs politikalarını eleştiren Yılmaz, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın tamamının sahibi gibi davranması, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve üs politikaları adaya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır” dedi.

GÜVENLİK VE REFAH İLİŞKİSİ

Yılmaz, Türkiye’nin 50 yılı aşkın süredir Ada’daki garantörlüğünün huzur, güven ve kalkınma sağladığını hatırlatarak, “Güvenliğin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz. Güvenliğin olmadığı bir yerde refah olmaz” dedi. Bu durumun yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, Rum tarafı için de faydalı olduğunu vurguladı.

BAŞBAKAN ÜSTEL’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Ercan Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısı düzenleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının attığı ‘yanlış ve sorumsuz adımların’ adayı savaş ortamına sürüklediğini ifade etti. Üstel, “Adamızın üzerinde füzeler dolaşmakta, fırlatılan drone’lar Kıbrıs’ın güneyinde patlamaktadır. Ne yazık ki son dönemlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, adamızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur” dedi.

Türkiye CUMHURİYETİ BAŞLICA GÜVENCE

Rum halkının korku içinde olduğunu ifade eden Üstel, KKTC’de ise böyle bir endişenin bulunmadığını vurgulayarak, “Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC’de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’nin desteği, güvenliğimizin ve geleceğimizin en güçlü teminatıdır” dedi.

EGEMEN EŞİTLİK İLKESİNDEN TAVİZ YOK

Üstel, egemen eşitlik ilkesinden taviz verilmeyeceğini, Türkiye’nin garantörlüğünün Doğu Akdeniz’deki denge için hayati olduğunu ve 1974 Barış Harekatı’nın adaya kalıcı barış getirdiğini hatırlattı. Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve adadaki istikrar konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı.