KKTC’de Rauf Denktaş İçin Anma Töreni

YAVRU VATAN’DA ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa’daki anıt mezarında düzenlenen bir törenle anıldı. Anma etkinliğine Denktaş’ın ailesi, mevcut Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan ve geçmişteki Cumhurbaşkanları dahil birçok katılımcı yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile başladı ve ardından anıta çelenk sunuldu.

ADANMIŞLIĞI ANMA FIRSATI

Cumhurbaşkanı tören sırasında yaptığı konuşmada, “Yalnızca bir devlet adamını anmak için değil, aynı zamanda bir direnci ve bir adanmışlığı anmak için toplandık” ifadelerini kullandı. Denktaş’ı son derece zeki, çalışkan ve üretken biri olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı, onun düşüncelerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı birisi olduğunu ve bu sebeple ağır bedeller ödemeyi göze alacak cesareti gösterdiğini vurguladı.

VAROLUŞ MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Denktaş’ın liderlik becerilerinin yanı sıra hukuk alanındaki yetkinliğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını ezbere bilirdi. Hangi köyün ne zaman boşaldığını, hangi ailenin hangi acıları yaşadığını hafızasında ve yüreğinde taşırdı. Bu yüzden konuşurken sesi sertleşir, bazen kırılırdı. Çünkü anlattıkları satırlar değil, yaşanmış hayatlardı. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, Cumhurbaşkanı Denktaş için soyut bir tarih anlatısı değil, yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı” dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇMADI

Denktaş’ın mücadelenin içinde büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın hiçbir zaman kolay olanı seçmediğini, lider olmanın getirdiği sorumlulukları taşımaktan asla çekinmediğini ifade etti. Dönem dönem görüş ayrılıkları olsa da Denktaş’ın halkına olan sevgisinin ve saygısının asla azalmadığını belirten Cumhurbaşkanı, bu duyguların makamdan değil, uzun yıllar süren mücadele ve halkı ile kurduğu güçlü bağı temsil ettiğini söyledi. Konuşmasını, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı anarak ve aziz hatırası önünde saygı ve sevgiyle eğilerek noktaladı.