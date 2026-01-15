KKTC’de Trafidar Sistemleri Hayata Geçirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki RADARSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapay zeka destekli sistemlerini hayata geçirmiştir. Türkiye genelinde 81 ilde kullanılan ‘TRAFİDAR’ sistemi, KKTC’nin yol ve kamu güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

150 CİHAZLA YENİ NOKTALARDA ALTYAPI KURULUMU

KKTC’de 130 sabit ve 20 mobil cihazla toplam 150 TRAFİDAR, 30 yeni noktaya kurulum gerçekleştirmiştir. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, “KKTC’de Akıllı Ulaşım Projemizi yarın devreye alıyoruz. Projenin genel çerçevesi akıllı ulaşım. Bununla birlikte aslında temel hedefimiz, ölümlü kaza oranlarını minimum seviyeye indirebilmek hatta neredeyse bunu sıfırlayabilmek” ifadesini kullanmıştır. Geçmiş yıllarda yılda 50’den fazla kişinin yaşamını kaybettiğini belirten Doğan, Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine atıfta bulunarak, 15-29 yaş arası genç nüfus için aşırı hızdan kaynaklanan kazaların en büyük ölüm nedeni olduğunu vurgulamıştır. Bu sistemlerin devreye girmesiyle bu sorunun üstesinden gelmeyi planladıklarını eklemiştir. Doğan, “Bunun yalnızca sistemlerle, teknolojiyle sağlanması söz konusu değil. Sosyal sorumluluk, farkındalık ve sürücülerin bilinçlenmesi için de çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğiz” demiştir.

YERLİ SİSTEMLER İLE BAĞIMLILIK AZALACAK

Doğan, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde yerli sistemlerin KKTC’de de kullanılacağını belirterek, “İthal sistemlerin değiştirilmesine, merkezi yazılımlara bağımlılığımızın ortadan kaldırılmasına ciddi katkılar sağlayacak” şeklinde konuşmuştur. TRAFİDAR’ın kişisel verileri ihlal etmeyeceğini belirten Doğan, yalnızca sürücülerin görüntüleneceğini ifade etmiştir.