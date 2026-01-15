Yalova’da Hayvan Sağlığında Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

KEDİ VE KÖPEK KAYIT SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan yönetmelik doğrultusunda PETVET kayıt sistemine, bugüne kadar toplam 10 bin 993 kedi ve 8 bin 103 köpek kaydedildi. Hayvanlar, mikroçip ile kimliklendirilerek pasaportları sahiplerine teslim ediliyor. 2025 yılı içerisinde ise 2 bin 246 kedi ve 2 bin 247 köpek sisteme dâhil edilerek kayda alındı.

HASTALIKLARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Aynı zamanda il genelinde hayvancılık işletmelerinin hastalıklardan arındırılması yönünde önemli gelişmeler kaydedildi. Merkez ilçede 1, Altınova ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 2 büyükbaş hayvancılık işletmesi, Hastalıktan Ari İşletme statüsünde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aşılama faaliyetleri kapsamında Yalova’da bulunan 13 bin 653 büyükbaş hayvana, yılda iki kez şap aşısı uygulanırken, hayvanların yüzde 81’ine brusella aşısı yapıldığı bildiriliyor. 25 bin 826 küçükbaş hayvanın tamamı veba aşısı ile korunurken, bu küçükbaşların yüzde 85’ine brusella, yüzde 78’ine ise çiçek aşısı yapıldı. Ayrıca, halk sağlığının korunması amacıyla 3 bin 950 kedi ve köpeğe kuduz aşısı uygulandı.