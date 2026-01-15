Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan veteriner kliniği sahibi Çelebi Kaplan’dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için binaya geldi. Yakınlarının iddialarına göre, eve giren akrabaları Kaplan’ı hareketsiz bir şekilde buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çelebi Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Çelebi Kaplan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.