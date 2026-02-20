Klon Ödeme ve PBM Tech’e TMSF Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla ilgili tespitler gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde güçlü suç şüphesi belirlendi.

KURULUŞUN FİNANSAL ALTYAPISI ARAŞTIRILIYOR

Finansal altyapı sayesinde klon kuruluşunun elde ettiği suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu anlaşıldı. TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu ve işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı tespit edildi. Buna rağmen, işlemlerin bilerek ve isteyerek devam ettiği belirlendi. Yapılan mali analizler, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı işlem gerçekleştirildiğini ortaya koyarken, bu işlemlerin önemli bir kısmının 00:00-06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı gözlemlendi.

SUÇ GELİRLERİ TRANSFER EDİLİYOR

İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, bu durumun kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin denetim mekanizmasının yokluğunu gösterdiği belirtildi. Kuruluş adına açılan hesapların, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edildiği ve bu hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia ediliyor. Toplanan deliller değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla kullanıldığı yönünde güçlü suç şüphesi belirlendi.

YAKALAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90’ı oranında iştiraki bulunan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan, soruşturma dosyasında şüpheli konumda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transferlerin yapıldığı, bu hesaplardan büyük meblağlarda nakit çıkışları gerçekleştiği MASAK raporlarında kaydedildi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.