“KOBİ’lerin İhracat Payı Artırılacak”

KOBİ DESTEKLENME HEDEFLERİ ARTIK YENİ BİR DÜZEYDE

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle KOBİ sayısının yıl sonunda 51 bine ulaşması ve gelecek yıl 52 bin olması hedefleniyor. Bu desteklerle birlikte KOBİ’lerin ihracat içindeki payının artırılması da amaçlanıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden yapılan değerlendirmeye göre, sanayi, üretim ve yatırımlar desteklenerek KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülkedeki KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için çeşitli alanlarda destekler veriliyor. Hızlı büyüme, dijital dönüşüm ve kapasite geliştirme destekleri ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma katkısı planlanıyor.

KOSGEB DESTEKLERİ VE HEDEFLER

Bu çerçevede KOSGEB, geçtiğimiz yıl 48 bin 761 KOBİ’yi desteklemişken, bu sayının yıl sonunda 51 bine çıkması öngörülüyor. Desteklenecek KOBİ sayısının gelecek yıl 52 bine, 2026’da 53 bine ve 2027’de 54 bine ulaşması bekleniyor. KOSGEB’in gelecek yıl 120 işletmenin dijital dönüşüm yatırımlarını desteklemesi planlanıyor. Bu destekten 2026’da 143, 2027’de ise 156 işletmenin yararlanması hedefleniyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME HEDEFLERİ

Başkanlıktan girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının 2025’te 52 bin 500, 2026’da 55 bin ve 2027’de 57 bin 500 olması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar bu belgeyi 50 bin kadının alması bekleniyor. Alınan girişimcilik belgesi sayısının yıl sonuna kadar 114 bin, gelecek yıl 115 bin, 2026’da 116 bin ve 2027’de 118 bin olması öngörülüyor. Başkanlık tarafından desteklenen girişimci kadın sayısının 2025 yılı sonunda 8 bin 500, 2026’da 8 bin 500 ve 2027’de 8 bin 750 olması hedeflendi.

KOBİ’LERİN İHRACAT PAYI VE İMALAT SANAYİ HEDEFLERİ

Gelecek yıl KOBİ’lerin ihracat içindeki payının yüzde 34, 2026’da yüzde 36 ve 2027’de ise yüzde 38 olması hedefleniyor. Ayrıca, bütçe teklifine göre imalat sanayisi alanındaki faaliyetlerin artırılması için 2025’te yüzde 74, 2026’da yüzde 75 ve 2027’de de yüzde 76’lık bir pay öngörülüyor. KOSGEB tarafından kapasite geliştirme desteği sağlanacak işletme sayısının gelecek yıl 2 bin 200, 2026’da 2 bin 250 ve 2027’de 2 bin 300 olacağı planlanıyor.

Ülkede yerli ürünlerin desteklenmesine yönelik çalışmalar da yapılacak. Bu bağlamda KOSGEB, yerli üretime destek sağlanacak ürün sayısının 2025’te 15 olması ve yeşil dönüşüm konusunda desteklenecek işletme sayısının 1100’e ulaşması hedefleniyor.