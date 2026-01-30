Kocaeli’de 112 Sağlık Personeline Tehdit Davası Gelişimi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastaneye hasta getiren 112 Acil Sağlık ekip üyelerinin tehdit edildiği ve hastaneye alınmadığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Savcılık, görevdeki kadın paramediğe tehditte bulundukları öne sürülen iki hastane yöneticisi hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ŞİKAYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli’de görev yapan paramedik Didem Arslan Aktaş (35), Gebze Özel Merkez Prime Hastanesi’nde 28 Ocak ve 2 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşen iki farklı olayda tehdit edildiğine dair suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şikayet üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, “sair tehdit” suçunun işlendiği gerekçesiyle hastanenin tıbbi direktörü Koray Topçu (62) ile hastane yöneticisi Hakan Höbek (61) hakkında ayrı ayrı 3 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep etti.

İLK OLAY TEHDİTLE SONA ERDİ

Hazırlanan iddianameye göre ilk olay, 28 Ocak 2024’te 112 acil sağlık ekibinin vertigo teşhisi konan bir hasta ile hastaneye gidişi sırasında meydana geldi. Hastanın sosyal güvencesinin bulunmadığı anlaşılınca hastane yönetimi hasta kabulünde tereddüt yaşadı. Gece müdürünün hastayı kabul edemeyeceğini iletmesi üzerine tartışma ortaya çıktı. İddianamede, hastane yöneticisi Koray Topçu’nun, telefon görüşmesinde paramedik Didem Arslan Aktaş’a tehdit edici ifadelerde bulunduğu belirtildi.

HAKARETLER İDDİALARI ARTTIRDI

İddianamede yer alan bilgilere göre Aktaş, telefon görüşmesinde kendisine “Defolun gidin hastanemden”, “Benim elim kolum uzun”, “Aklını alacağım” gibi sözlerin sarf edildiğini ifade etti.

İKİNCİ OLAYDA HASTA TESLİMİ SORUNU

İkinci olay ise 2 Şubat 2024’te gerçekleşti. Aynı ambulans ekibi, bir başka hastayı tekrar aynı hastaneye götürdü. Bu defa, paramedik Aktaş’ın hastane içine alınmadığı ve hasta tesliminin başka bir görevli aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirilmekte. Hasta tesliminden sonra hastane yöneticisi Hakan Höbek’in, Aktaş’ı telefonla aradığı ve tehdit içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülüyor.

TEHDİTLER DOSYADA YER ALDI

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre Höbek, telefon görüşmesinde Aktaş’a “Benim hastaneme gelmeyeceksin”, “Seni hastaneme almıyorum”, “Benim elimin kolumun neye uzandığını anlayacaksın”, “Bir daha hasta getir, bak bakalım neler olacak” şeklinde ifadeler kullandığı iddialarında bulundu.

SANIKLARDAN YALANLAMA

Şüpheliler, savcılık sorgularında suçlamaları reddettiler. Tıbbi direktör Koray Topçu, telefon görüşmesinde sağlık çalışanının kendisine bağırdığını ve kendisinin yalnızca “Haddini bileceksin” ile “Akıllı ol” dediğini savundu.

DELİLLER DOSYADA YER ALIYOR

Savcılık, tehdit içerikli telefon görüşmesinin mağdur tarafından ses kaydına alındığını ve bunun dosyaya delil olarak girdiğini belirtti. Bunun yanı sıra, ambulans içinde bulunan bir tanığın, görüşmenin hoparlörden duyulduğuna dair beyanlarının da dosyada yer aldığı vurgulandı.