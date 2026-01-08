Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Kocaeli’de Şiddetli Fırtına ve Rüzgar Büyük Hasara Yol Açtı

Kocaeli’de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde pek çok evin çatısı uçarken, Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde sayıları henüz netleşmeyen birçok binanın da çatısı fırtınanın şiddetine dayanamadı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ELEKTRİK HATLARINI KOPTU

Fırtına nedeniyle elektrik ve iletişim hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana yolları kapatarak ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucunda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bunun yanı sıra, bir marketin de şiddetli rüzgar nedeni ile camı kırıldı.

AFET DURUMU DİLE GETİRİLDİ

Dilovası ilçesinde bir vatandaş, kuvvetli rüzgar sebebiyle tenteyle birlikte savruldu. Yukarı Hereke Muhtarı Abdurrahman Can, özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nin afetten ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizerek, “Burada açıkça bir afet durumu var.” ifadelerini kullandı.