Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

kocaeli-de-firtina-sonrasi-cati-uctu-yangin-cikti

Kocaeli’de Şiddetli Fırtına ve Rüzgar Büyük Hasara Yol Açtı

Kocaeli’de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde pek çok evin çatısı uçarken, Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde sayıları henüz netleşmeyen birçok binanın da çatısı fırtınanın şiddetine dayanamadı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ELEKTRİK HATLARINI KOPTU

Fırtına nedeniyle elektrik ve iletişim hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana yolları kapatarak ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucunda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bunun yanı sıra, bir marketin de şiddetli rüzgar nedeni ile camı kırıldı.

AFET DURUMU DİLE GETİRİLDİ

Dilovası ilçesinde bir vatandaş, kuvvetli rüzgar sebebiyle tenteyle birlikte savruldu. Yukarı Hereke Muhtarı Abdurrahman Can, özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nin afetten ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizerek, “Burada açıkça bir afet durumu var.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.
Gündem

Bursa’da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Yaralı

İnegöl'de bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.