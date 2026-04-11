Kocaeli’de Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu: 24 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeyi ortaya çıkardı.

KRİPTO DOLANDIRICILIĞI AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan araştırmalarda, yabancı şahıslar tarafından kullanıma sunulan telefon hatları aracılığıyla vatandaşlarla iletişim kuran şüphelilerin kendilerini kripto yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıttığı belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlara “MATRIX-5” ismiyle hazırlanan sahte şirkete ait uygulamayı indirmeleri için yönlendirdikleri tespit edildi. Uygulama üzerinden yatırım yapılacağı vaadiyle para göndermeye ikna edilen kişilerin, gönderdikleri paraların şüphelilerin oluşturduğu kripto hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Bu paraların daha sonra paravan altın şirketlerine ait IBAN hesaplarına transfer edildiği, banka hesaplarından çekilerek veya kuyumculardan fiziki altın alınarak sisteme sokulduğu belirlendi.

Soruşturma dahilinde, Kocaeli’de 2 kişinin bu dolandırıcılık yöntemine maruz kaldığı ve şüphelilere toplam 7 milyon 115 bin 46 lira gönderdiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi hedefiyle, 7 Nisan’da 9 ilde 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Dijital materyallerden elde edilen yeni bulgular doğrultusunda Şanlıurfa’da bir kişinin daha yakalandığı ve böylece gözaltı sayısının 24’e ulaştığı bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suça konu unsurlar ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi tutuklandı.