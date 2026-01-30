Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa’nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığına dair bilgiler doğrultusunda bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29) adlı şahıslar, kazı yaparken yakalandı.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Yapılan aramada, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan 1 jeneratör, 1 hilti, 1 zincirli caraskal, 1 darbeli matkap, 10 çeki halatı, 3 balyoz ve 5 çeki demiri ile çok sayıda ekipmana el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin, Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemleri devam ediyor.