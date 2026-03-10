Kocaeli’de Vahşet: Kesik Bilezikle Katil Komşu Yakalandı

Kocaeli’de korkunç bir cinayet olayı yaşandı. 27 Şubat tarihinde saat 17.30 sularında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Çağlayan Sokak’ta meydana gelen hadise, yaşlı annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ’ın mutfakta yemek hazırladığı esnada birden yere düşmesiyle başladı. Bu esnada Dağ’ın annesi, inilti seslerini duyup bağırarak yardım istedi. Olay yerine gelen komşuları, Gül Dağ’ı kanlar içinde buldu ve durumu acil servise iletti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerindeki sağlık ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Gül Dağ’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CİNAYETİ ARAŞTIRAN EKİPLER İPUÇLARINI TAKİBE ALDI

Olayın hemen akabinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro dedektifleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Uzman ekipler ve Cumhuriyet Savcısı, yaptıkları araştırmada kadının altınlarının eksik olduğunu tespit etti.

KOMŞU ZANLI OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek olayı araştırdı. Olay saati ve yerinde bulunan bir şahsın izlerini takip eden uzman ekipler, belirlenen kişinin kuyumcuya giderek kesik bilezik bozdurduğunu belirledi. Tüm delillerin bir araya gelmesinin akabinde, olayın failinin Gül Dağ’ın komşusu S.Ç. isimli kişi olduğu öğrenildi ve gözaltına alındı. Zanlı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte adliyeye sevk edildi.