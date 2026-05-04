Kocaeli’de Zincirleme Trafik Kazasında İki Yaralı

kocaeli-de-zincirleme-trafik-kazasinda-iki-yarali

D-100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

D-100 kara yolunun Yeni Doğan Mahallesi mevkisinde İstanbul istikametine ilerleyen 41 BEL 993 plakalı kamyonet, 41 AVF 343 plakalı bir otomobil, 41 KD 934 plakalı tır ve 34 HLU 725 plakalı tanker arasında zincirleme bir kaza meydana geldi.

Kaza sonucunda çarpışmanın etkisiyle tır ile tankerin arasında sıkışan otomobil büyük hasar aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü ile kamyonet şoförü, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Galatasaray Divan Başkanlığı, Dursun Özbek'in seçimde tek aday olarak yer alacağını ve başka başvurunun bulunmadığını belirtti, böylece seçim süreci sona erdi.
Gündem

İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İran'da, ABD ile gerginliklerin artması nedeniyle dolar, ulusal para karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gündem

Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'un futbol oynamaktan bıktığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan artıyor; rövanş karşılaşmaları 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gündem

Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta usulsüzlük iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldı. Olayla ilgili detaylar merakla bekleniyor.