Kocaeli’de Zincirleme Trafik Kazasında İki Yaralı

D-100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

D-100 kara yolunun Yeni Doğan Mahallesi mevkisinde İstanbul istikametine ilerleyen 41 BEL 993 plakalı kamyonet, 41 AVF 343 plakalı bir otomobil, 41 KD 934 plakalı tır ve 34 HLU 725 plakalı tanker arasında zincirleme bir kaza meydana geldi.

Kaza sonucunda çarpışmanın etkisiyle tır ile tankerin arasında sıkışan otomobil büyük hasar aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü ile kamyonet şoförü, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.