Kocaeli Merkezli 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

Kocaeli’de mali suçlarla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

MALİ SUÇLARA YÖNELİK OPERASYON

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki firma üzerinde yoğunlaşarak mali suçlara yönelik incelemeler yaptı. Bu kapsamda, il genelinde faaliyet gösteren firmaların toplamda 235 milyon TL’lik zarara yol açtığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 12 TUTUKLAMA

Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu şüpheli şahıslar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından hukuki süreç başlatıldı. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde şüpheliler gözaltına alındı. Her iki olaya dair toplamda 12 şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.