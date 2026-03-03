Kocaeli’nde Oto Galerici Borçtan Kayboldu

Kocaeli’nde, büyük bir borç yüküyle dikkat çeken bir galerici kayıplara karıştı. İzmit ilçesinde otomobil ticareti yapan N.Ş., yaklaşık 200 milyon lirayı bulduğu öne sürülen borçların ardından sırra kadem bastı.

BANKALARA YÖNELİK BORÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Medya organlarında dolaşan iddiaların tersine, N.Ş.’nin esnafa veya müşterilere hiçbir borcu olmadığı belirlendi. Söz konusu yüksek tutardaki borçların tamamen bankalara ve çeşitli ticari işlemlere dair olduğu ifade ediliyor.

YASAL İŞLEM GERÇEKLEŞMEDİ

N.Ş.’nin borçları sebebiyle 25 Şubat tarihinde iş yerine haciz işlemi gerçekleştirilmek istendi. Ancak dükkan içinde haczedilebilecek bir araç veya mal bulunmaması nedeniyle yasal işlem uygulanamadığı öğrenildi. Haciz girişiminin ardından birkaç gün içinde iş yerinin ‘tadilat’ gerekçesiyle boşaltıldığı ve galericinin bu süreç sonrasında tamamen kaybolduğu iddia edildi.

BANKA BORÇLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayıplara karışan N.Ş.’nin, ortadan kaybolmadan önceki günlerde çevresine sürekli banka borçları hakkında dert yanarak, ciddi bir faiz yükü altında kaldığını dile getirdiği öğrenildi. Özellikle artan banka kredi faiz oranlarının, maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklediği öne sürüldü.

