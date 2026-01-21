Kocaeli’nde Otobüs Şarampole Yuvarlandı: Yaralılar Var

kocaeli-nde-otobus-sarampole-yuvarlandi-yaralilar-var

Kartepe’DE OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, yolcuların bulunduğu bir otobüs şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale, çevredekiler tarafından yapıldı.

Olay, Kartepe’nin zirvesine ulaşan yolcu otobüsünün dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde gerçekleşti. Otobüsün içinde bulunan yolculara ilk yardım, bölgedeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Olayın ardından, çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ile AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

GAZETECİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerini görüntülemeye çalışan gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralılara olay yerindeki müdahale devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.
Gündem

Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinin ardından 10 numara arayışını Nottingham Forest'ta sürdürerek, istediği futbolcuyu bu kulüpte buldu.
Gündem

Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.