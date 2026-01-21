Kocaeli’nde Otobüs Şarampole Yuvarlandı: Yaralılar Var

Kartepe’DE OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, yolcuların bulunduğu bir otobüs şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale, çevredekiler tarafından yapıldı.

Olay, Kartepe’nin zirvesine ulaşan yolcu otobüsünün dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde gerçekleşti. Otobüsün içinde bulunan yolculara ilk yardım, bölgedeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Olayın ardından, çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ile AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

GAZETECİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerini görüntülemeye çalışan gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralılara olay yerindeki müdahale devam ediyor.