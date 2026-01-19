Kocaeli Umuttepe Beyaz Örtü İle Kaplandı

kocaeli-umuttepe-beyaz-ortu-ile-kaplandi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarıların ardından, Kocaeli genelinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı.

UMUTTEPE’DE KIŞ MANZARASI

İzmit ilçesindeki Umuttepe mevkisi, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü. Bölgedeki ormanlık alanlar ve çevrede bulunan yapılar, karın oluşturduğu muhteşem manzaralarla dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kentteki önemli yeşil alanlardan birisi olan Kent Ormanı, ziyaretçilerini ağırladı. Buranın ziyaretçileri, kızak kayarak ve kar topu oynayarak kar yağışının tadını çıkarıyor.

BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karla kaplanan ormanlar ve binalar, dron ile havadan görüntülenerek muhteşem kış manzaraları kaydedildi. Diğer yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamasını önlemek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

