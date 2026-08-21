Kocaeli’deki Binada Önce Yangın, Sonra Patlama

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dört katlı bir binanın ikinci katındaki dairede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Alevlere müdahale edildiği sırada mutfakta güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA GÜÇLÜ PATLAMA YAŞANDI

Yangının çıktığı mutfakta, ekiplerin müdahalesi sürerken büyük bir gürültüyle patlama gerçekleşti. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Patlamanın ardından alevler yeniden yükselirken, itfaiye ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Patlamanın yangına mı yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğu araştırılıyor.