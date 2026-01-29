Kocaelispor’da Oleksandr Syrota ile Sözleşme Feshedildi

Kocaelispor’da SYROTA İLE YOLLAR AYRILDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan tarafından dün duyurulan Oleksandr Syrota’nın ayrılığı, akşam saatlerinde resmen gerçekleşti. Bu sezon takımın formasını 8 resmi maçta giymiş olan 25 yaşındaki savunmacı Syrota ile karşılıklı anlaşma ile sözleşmesi sona erdirildi.

FUTBOLCUYA TEŞEKKÜR

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Oleksandr Syrota’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota’ya emekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.