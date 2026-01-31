Kocaelispor, Manchester City’den Mahamadou Susoho’yu Transfer Etti

Kocaelispor, Manchester City’den genç orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho’yu kadrosuna dahil etti. Körfez ekibi, bu transfer için Manchester City’ye iki taksit halinde toplam 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Mahamadou Susoho’nun Kocaelispor’a transferine ilişkin yapılan resmi açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu tescilli Manchester City ile kulüp arasında transfer sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Ayrıca, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olan 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

HOŞGELDİN SUSOHO!

Kocaelispor, Mahamadou Susoho’yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşıyor.