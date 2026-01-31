Kocaelispor, Manchester City’den Mahamadou Susoho’yu Transfer Etti

Kocaelispor, Manchester City bünyesinde yer alan genç orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho’yu transfer etti. Körfez temsilcisi, Susoho için Manchester City’ye toplamda 400 bin Euro’luk bir ödeme gerçekleştirecek.

TRANSFER SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!

Mahamadou Susoho için imzalanan transfer sözleşmesi, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından onaylanmış olup, futbolcu ile kulüp arasında yapılan anlaşma 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olan 2,5 yıllık bir sözleşmeyi kapsamaktadır.

HOŞGELDİN SUSOHO!

Kocaelispor, Manchester City’den futbolcu Mahamadou Susoho’yu 2.5 yıllık süreyle kadrosuna dahil ettiğini resmi olarak açıkladı.