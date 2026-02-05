Kocaelispor Taraftarının Tribünden Düşmesi Üzerine Hayatını Kaybetti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ÜZÜCÜ OLAY

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda gerçekleşen Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma sırasında tribünden düşen bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Turka Araç Muayene Stadı’nda oynanan mücadelede Harda Kaçmaz, tribünden düştü. Olayı gören diğer taraftarlar, durumu hemen yetkililere iletti.

YETKİLİLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralı Kaçmaz’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaçmaz hayatını kaybetti. Kocaelispor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…”