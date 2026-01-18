Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’a evinde 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kazanmayı çok istedik, fakat başaramadık. Oyuncularımın bu mücadeleyi hak ettiğini düşünüyorum. Sonuçta futbol böyle bir oyun; bazen kazanmak istemenize rağmen kaybedebiliyorsunuz. Bugün de öyle bir gündü” açıklamalarında bulundu.

MAÇIN KIRILMA ANLARI

İnan, takımın belirli anlarda geri çekildiğini ifade ederken, “Kısa bir süre için mükemmel bir performans gösterdik. Golü bulduk ama rakibin de önemli oyuncuları var. Bizi zaman zaman kendi yarı sahamıza itmelerini bekliyorduk. İkinci yarıda maça iyi başladık, ancak bu şekilde oynamak kolay değil. Maçı kaybetmemize neden olan talihsiz bir gol bir hayli üzücü.” dedi.

TAMAMEN DİSİPLİNLİ OYNAMAK GEREKİYOR

Rakip analizi ve özellikle Muçi’ye karşı aldıkları önlemleri değerlendiren İnan, “Sadece Muçi’ye değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz” dedi ve Muçi’nin maç içindeki pozisyonların sınırlı kaldığını ifade etti. “Dikkat ettiğimiz bazı önlemler, son dakikada gerçekleşmedi ve bu gol oldu” şeklinde belirtti.

Bunun yanı sıra, 1-1 olmasına rağmen maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten İnan, “Karol’un istek ve mücadelesi bizleri memnun ediyor. Yüzde 100 fiziksel performansa ulaştığını düşünüyorum. Defansif oyuncu eksikliği nedeniyle bazı oyuncuları oynatmak zorunda kalmıştım. Show, sakatlığından dolayı antrenman yapamadı ama fedakarca sahada mücadele etti, kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER DURUMU BELİRSİZLİĞİ

İnan, transfer zimmetinde henüz bir gelişme olmadığını belirtirken, “Çözüm arayışları içerisindeyiz ve takımımı geliştirmek için çalışmalara devam ediyorum. Camiaya layık bir seviyede kalmak için azami gayret gösteriyoruz.” dedi.

SAKATLIK DURUMU VE FAUL TARTIŞMASI

Son olarak, hakeme yönelik eleştirileri kabul eden İnan, “Oyuncularımızın hakeme tepkisi geç kalıyor. Kafa çarpışmasında faul verilmemesi büyük bir eksiklik. Smolcic’in arka adalesinde bir sorun var ve MR sonucuyla durumu netleşecek. Jovanovic’in de dizinde problem var; ülkesinde tedavi için izin almıştı ama ağrıları artınca oyundan almak zorunda kaldık. Ne kadar süre aramızda olmayacakları kesinleştikçe bilgilendirme yapacağız.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.