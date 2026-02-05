Kocaelispor Ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.

KARŞILAŞMA BERABERE TAMAMLANDI

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilen maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. Her iki gol de penaltı atışından geldi. Kocaelispor, ilk golünü 18. dakikada Serdar Dursun ile bulurken, Beşiktaş’ın golü ise 88. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu skorun ardından Beşiktaş, grubun lideri olarak puanını 7’ye çıkarırken, Kocaelispor ise puanını 4’e yükseltti.