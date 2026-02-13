Kocagöl Deresi’ndeki Kirlilik Çevreyi Tehdit Ediyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Tavşanlı mevkiindeki Kocagöl Deresi’nin yatağında zaman zaman yoğun köpük tabakaları oluşmakta, suyun rengindeki farklılık ve çevreye yayılan kötü koku dikkati çekiyor. Tarım alanlarının hasar gördüğü ve suya yaklaşmanın zorlaştığı bölgede, kalıcı bir çözüm umuluyor.

AYIKLAMALAR YETERSİZ KALIYOR

Bölge halkından Rıdvan Güvenç, deredeki kirlilikle yaklaşık üç yıldır mücadele ettiğini kaydederek, özellikle yağışlı günlerde ve hafta sonları derede atık bırakıldığını ifade ediyor. “Bizim burada arazimiz var. Ben her geldiğimde, özellikle hafta sonları ya da yağmur sonrası, derede atık atıldığını kendi gözlerimle görüyorum. Akşam saatlerinde de oluyor. Bir seferinde video çektim, köpükler boyuma kadar çıkmıştı. Durumu yetkililere bildirdim, fotoğraflar paylaştım” dedi.

CEZALARIN ETKİSİ SÜREKLİ İHLAL

İlgili kurumlardan sürekli şikayette bulunduğunu, ekiplerin gelip numune aldığını ve firmalara ceza kesildiğini paylaşan Güven, “Ekipler geldi, numune aldı ve inceleme yaptı. Daha sonra beni arayıp ‘Döken firmayı bulduk, ceza kestik’ dediler. Ancak bir hafta sonra tekrar geldiğimde, manzara yine aynıydı. Yine köpük, yine kirlilik. İki hafta sonra tekrar geldiğimde, her yer kimyasal doluydu. Bir koyun ölmüş, arından köpeğim zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Ekipler yeniden geldi” şeklinde sözlerini sürdürdü.

CEZALAR YETERSİZ, ZEHİRLENME DEVAM EDİYOR

Bölgedeki fabrikaların atık yönetimi konusundaki tutumuna da dikkat çeken Güvenç, “Bu fabrikalar arıtma maliyetlerini, yedikleri cezadan daha pahalı buluyor. Atıklarını arıtmak yerine dereye dökerek ceza almayı tercih ediyorlar. 900 bin lira ceza kesilmiş. O kimyasalı arıtmaya kalksa milyonlarca lira masrafı var. Adam diyor ki, ‘Devletten 900 bin lira ceza yerim ama işletmem çalışmaya devam eder.’ Sonuçta zehirlenmeye devam ediyoruz” dedi.

PATLAYICI KOKU HASTA EDİYOR

Bölgedeki yoğun koku nedeniyle nefes almakta zorluk çektiklerini belirten Güvenç, “Burada daha uzun durursak, zehirleneceğiz ve hastanede neden zehirlendiğimizi açıklayacaklar. O derece bir koku var. Şu anda kimyasalı ciğerlerimize çekiyoruz” sözleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

GEÇMİŞİN HATIRALARI, BUGÜNÜN SORUNUNDUR

Güven, deredeki kirliliğin bulunduğu bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini de vurgulayarak, “Çocukluğumuzda bu dereden su içiyorduk, bahçelerimizi suluyorduk. Şu anda ne bahçe var ne de ağaç. Her yer kurudu. Burası resmen hayalet şehir gibi oldu. Bu dereye atılan atıklar denize kadar gidiyor. Biz burada zehirleniyoruz, denizle birlikte başka insanlar da etkileniyor. Bu dereye kim atık atıyorsa hepimizi zehirliyor” ifadelerini kullandı.

