Koçören Mahallesi’nde İki Kardeş Trajik Şekilde Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi’nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada inşaat alanında gerçekleşti. İddialara göre; inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ve Ahmet Şeriy isimli çocukların üzerine demir profil düştü. Çocukların çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, iki kardeşin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedenler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu tragic olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatılmış durumda.
