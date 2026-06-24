Koenigsegg İki Yeni Dünya Rekoru Kırdı

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg’in Jesko Absolut modeli, çeyrek mil ve yarım mil mesafelerde iki yeni dünya rekoruna imza attı. Araç, 300 km/s hız sınırını aşarak Chevrolet Corvette ZR1X’i geride bıraktı. Tamamen içten yanmalı motorla çalışan bu model, standart lastiklerle rekor kırdı.

JESKO ABSOLUT’A SAHİP OLMAK KOLAY DEĞİL

3 milyon dolardan başlayan fiyata rağmen araç herkese satılmıyor. Öncelikle yetkili bayi bulmanız ve onay almanız gerekiyor. Ardından firma, vücut ölçülerinizden isteklere kadar detaylı görüşme yapıyor. Üretim ortalama 3 yıl sürüyor ve tüm ödemeler önceden yapılıyor. Teslimat ise İsveç’teki fabrikada test sürüşüyle tamamlanıyor.

HAZIRLIKSIZ ZEMİNDE STANDART LASTİKLERLE REKOR

Koenigsegg, özel hazırlanmış bir pist kullanmadı. Testler tamamen düz ve hazırlıksız bir yüzeyde yapıldı. Fabrikasyon seri üretim lastiklerle ulaşılan bu hızlar dikkat çekti. Dodge Demon 170 ise özel bir drag pistinde rekor kırmıştı.

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE 1600 BEYGİR GÜCÜ

Performans artışı, yeni yazılım geliştirmeleri sayesinde sağlandı. Mevcut Jesko Absolut sahipleri bu güncellemeyi kablosuz olarak alacak. Araç, E85 yakıtla 1.600 beygir gücü üretiyor ve gücü arka tekerleklere aktarıyor. Mühendisler, şanzıman ve güç yönetim yazılımında ince ayar yaptı.

GÖZLER MAKSİMUM HIZ REKORUNDA

Jesko Absolut, düşük sürtünme katsayısıyla yüksek hıza odaklanıyor. Teorik olarak saatte 482 km/s hıza çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bu hızı kaldıracak uygun bir pist bulmak zor. Otomotiv dünyası, bu nihai rekoru bekliyor.