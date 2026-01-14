Kohat’taki Yasa Dışı Altın Madeninde Çökme: 8 Ölü 1 Yaralı

KOHAT’TA YASA DIŞI ALTIN MADENİNDE ÇÖKME

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kohat bölgesinde yasadışı olarak işletilen bir altın madeninde ciddi bir çökme olayı gerçekleşti. Durumun öğrenilmesi üzerine hemen arama-kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü ve bu süreçte 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan bir kişi ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yetkililer, ölenlerden 7’sinin aynı aileden olduğunu ve 1 kişinin kimliğini henüz tespit edemediklerini belirtti. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.