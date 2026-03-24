Rümeysa Güven’in Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Antalya’da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven, Manavgat ilçesindeki bir ırmakta ölü olarak bulundu.

HAREKETSİZ BEDENİN BULUNMASI

Sorgun Mahallesi’nde Manavgat Irmağı’nda bir adamın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye intikal etti.

OTOPSİ İÇİN MORGADAN YOLA ÇIKTI

Sudan kaldırılarak bota yerleştirilen ceset, Manavgat Köprüsü yakınındaki Sahil Güvenlik noktasına ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’e ait olduğu tespit edildi. Rümeysa öğretmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.