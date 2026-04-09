Komedyen Tuba Ulu Gözaltına Alındı: Tarihi Değerlere Hakaret Suçlaması

Komedyen Tuba Ulu, stand-up performansında kullandığı “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.

TARİHİ DEĞERLERE HAKARET SUÇLAMASI

Ulu hakkında, tarihi milli manevi değerlere hakaret iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı alındı. Gözaltının gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. isimli kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır.”