Komedyen Tuba Ulu Gözaltına Alındı: Tarihi Değerlere Hakaret Suçlaması

Komedyen Tuba Ulu, stand-up performansında kullandığı “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.

TARİHİ DEĞERLERE HAKARET SUÇLAMASI

Ulu hakkında, tarihi milli manevi değerlere hakaret iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı alındı. Gözaltının gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. isimli kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır.”

Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Yeni Tahminler Bekleniyor

9 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni satış rakamları piyasalarda belirlendi.
Hasan Şaş Duygusal Anılarla Mircea Lucescu’yu Anıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, hayatını kaybeden hocası Lucescu ile ilgili yıllar sonra duygusal bir anısını paylaştı. İtirafında, Lucescu'nun kendisi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.
Icardi İle Galatasaray’ın Veda Süreci Konuşuldu

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın ayrılacak yıldız oyuncusunu açıkladı.
Atletico Madrid Barcelona Karşısında Zafere Ulaştı

İspanya'nın önde gelen futbol takımları, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştı. Barcelona, Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek tur şansını zorlaştırdı.
Galatasaray CEV Kupası Şampiyonu Oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımını 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.