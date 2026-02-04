Komisyon Toplantısı: MHP’li Yıldız Umut Hakkı Vurguladı

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun Toplantısı Devam Ediyor

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bugün saat 14.00’te bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından TBMM Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ilerleyen günlerde yapılacak olan komisyon toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine dair rapora son şeklinin verileceği ve bu raporun TBMM Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

MHP’DEN UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.