Kommutanın Görevden Alınması: Milli Savunma Açıklaması Dikkat Çekti

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, görevine son verildi. Komutan, geçtiğimiz günlerde Konyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı maçta destek vermek amacıyla stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterleri uçurdu. Bu olayın ardından, Milli Savunma Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı.

DİSİPLİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

AVRUPA’DAN GELEN AÇIKLAMALARA CEVAP VERİLDİ

Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır.” denildi.

KIBRIS’TAKİ ASKERİ GÖREV DEĞERLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına yönelik haberlerle ilgili bilgi verdi: “Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.”