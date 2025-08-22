Kömür Yüklü Tır Konteyneri Devrildi

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Hadımköy istikameti Haraççı Kavşağı civarında meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı bir tır, kavşakta dönüş yaparken arkasında yer alan kömür yüklü konteyner koparak yola devriliyor. O andan itibaren tırın yanından geçmekte olan bir aracın bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oluyor.

KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEYEN KAMERA KAYDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan sadece birkaç saniye önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği, ardından tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü anlar yer alıyor. Kaza sonrasında ilgili yol bir süre trafiğe kapatılıyor.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri almayı ihmal etmiyor. Devrilen konteyner de havadan görüntüleniyor.