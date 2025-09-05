Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola Salgını İlan Edildi

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE EBOLA SALGINI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa’da yaptığı basın toplantısında, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde ilan edilen Ebola salgınında şu ana kadar 28 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu aktaran Kamba, ölüm oranının yüzde 57 olduğunu ve bu rakamların geçici olduğunu, araştırmaların devam ettiğini belirtti.

HIZLI MÜDAHALE VE GÖZETİM

Bakan Kamba, hükümetin Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması oluşturduğunu söyledi. Hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer bireylerin güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.

DSÖ’DEN SALGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından KDC’deki Ebola salgınına dair bilgilendirme yaptı. Ghebreyesus, KDC’de yeni Ebola salgınının doğrulandığını belirterek, “Ne yazık ki şu ana kadar 4’ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi” şeklinde ifade kullandı. Ayrıca, DSÖ ekiplerinin sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gerekli uzmanlar ve tıbbi malzemeleri bölgeye göndererek müdahale sürecini desteklediğini aktardı.

TARİHSEL BAĞLAMDA EBOLA SALGINLARI

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla olan temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalık olarak tanımlanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bu, 1976 yılından bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu. Ülkede en büyük salgın ise 2018-2020 yılları arasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşandı ve bu dönemde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.