Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Faciası: 226 İşçi Hayatını Kaybetti

KONGO DEMOKRATIK CUMHURİYETİ’NDE FECİ GÖÇÜK

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Rubaya kentinde, şiddetli yağışların etkili olduğu günlerde koltan madeninde çalışan işçilerin yer altı kuyularında göçük meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDA 226 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk verilere göre, en az 226 maden işçisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan işçiler, ilk yardım müdahalelerinin ardından Goma’daki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Arama kurtarma işlemleri, bölgedeki ulaşım güçlükleri ve maden faaliyetlerinin düzensiz yürütülmesi nedeniyle zorlukla gerçekleştiriliyor.

SÜREKLİ GÖÇÜKLER MEYDANA GELİYOR

Bölgedeki madencilik işlemlerinin yeterince denetlenmemesi ve güvenlik altyapısının eksikliği, bu tür göçüklerin sık sık yaşanmasına yol açıyor. Önceki bir olayda, Haziran 2025’te Masisi bölgesindeki bir maden sahasında meydana gelen göçükte 17 işçi yaşamını yitirmişti.