Konkordato İlan Eden Firmalar Artıyor

KONKORDATO İLANINA DÜZENLEMELER

Türkiye’deki köklü firmalar arasında sonuncusu olan Konil Kağıt, 2013’te Gaziantep’te kurulmuştu. Yıllık yaklaşık olarak 30 bin ton geri dönüşüm üretimi gerçekleştiren bu dev şirket, mali sıkıntılar nedeniyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Konkordato sürecinin denetimi amacıyla mahkeme, iki kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim’de gerçekleştirileceği duyuruldu.