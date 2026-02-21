Konteyner Kentteki Silahlı Saldırıda Aile Tehlikede

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan konteyner kentte bir aileye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’ndeki konteyner kentin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aileyle arasında husumet bulunan M.D. isimli şahıs, konteynere ateş açtı. Olay sonucunda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım olay yerinde hayata gözlerini yumdu. 45 yaşındaki Hüseyin Yıldırım ve çiftin kızı M. Yıldırım ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı; ancak Hüseyin Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜPHELİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından firar eden M.D.’yi yakalamak amacıyla polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.