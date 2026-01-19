Konut Fiyat Endeksi Raporu: Türkiye’de Artış Eğilimi Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına dair konut fiyat endeksi (KFE) verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış göstererek 204,5 seviyesine ulaştı. KFE, yıllık bazda aralıkta yüzde 29 artış kaydederken, bu dönemde reel olarak yüzde 1,4 azalmış durumda.

KFE DEĞİŞİMİNDE RAKAMLAR

Üç büyük şehir için KFE değişimlerine bakıldığında, aralık ayında İstanbul ve Ankara’da yüzde 0,2, İzmir’de ise yüzde 0,1 oranında bir düşüş gözlemlendi. Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 28,5, Ankara’da yüzde 34,9 ve İzmir’de yüzde 30,8 oranında artış göstermekte.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması çerçevesinde bölgelerdeki değişimler incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile “Ankara” bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 22,1 ile “Edirne-Kırklareli-Tekirdağ” bölgesinde saptandı.