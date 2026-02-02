Konut Kredileri İçin Yeni Düzenlemeler Açıklandı

İLK EVİNİ ALACAKLARIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKTI

İlk ev sahibi olacaklar için faiz indirimi beklentileri gerçekleşmezken, kredi limitlerinde önemli artışlar yaşandı. İlk ve ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, 20 milyon liraya kadar olan konutlara kredi verilmesi kararlaştırıldı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi’nden konut kredisi, kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları ile ilgili düzenleme yapılacağı yönünde sinyaller gelmişti.

KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

Konut kredilerinde ilk ve ikinci el konutlar arasındaki ayrım ortadan kaldırılırken, kredi limitleri de yükseltildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, konut kredilerinin 20 milyon liraya kadar kullanılmasına olanak tanındı. Kredi, konutun ekspertiz değerine göre verileceği için, konutun enerji sınıfına bağlı olarak kredi tutarı değişkenlik gösterecek.

ÖDEME PLANI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Konutun enerji sınıfına göre belirlenen kredi tutarları şu şekilde sıralanıyor: 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konutlar için 900 bin lira, C enerji sınıfındaki konut için 800 bin lira, sınıflandırılmayan konutlar içinse 700 bin lira kredi kullanılabiliyor. Örnek vermek gerekirse, 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira kredinin aylık taksiti, yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede 23 bin 645 lira olmakta; toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 837 bin 400 lira olarak öngörülüyor. Ayrıca, 20 milyon liralık bir konuta 10 milyon lira kredi çekildiğinde, aylık geri ödeme tutarı 262 bin 732 lira; toplam geri ödeme ise 31 milyon 527 bin 840 lira olarak hesaplanıyor.