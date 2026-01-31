Konut Kredilerinde Yeni Teminat Oranı Düzenlemesi

BDDK, konut kredileri için teminat oranlarına dair düzenlemelerini güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte, birinci ve ikinci el konutlar arasında ayrım kaldırıldı. Şubat ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, kredi tutarının teminat olarak alınacak konutların değerine oranları yeniden belirlendi.

ENERJİ VERİMLİ KONUTLARA ÖNCELİK

Açıklamada, “Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı ve 2010 sonrası yapımı olan binaların asgari enerji sınıfı şartı olan C sınıfına sahip konutların avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındığı” belirtildi. Ayrıca, enerji verimliliği yüksek, depreme dayanıklı yeni konutların alımında tüketicilerin desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

KREDİDE YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

BDDK’nın aldığı karar ile, eski kararındaki teminat oranlarının değiştirilmediği, yalnızca birinci ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı vurgulandı. Yeni düzenlemeye göre, değeri 5 milyon TL’ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90’ına, C sınıfı için ise yüzde 80’ine kadar kredi sağlanabilecek. A ve B enerji sınıfındaki konutlar için 5 milyon ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda bu oran yüzde 80, C sınıfı için yüzde 70, diğer konutlarda ise yüzde 60 olacak.

DEĞERLENDİRİLEN ORANLAR AÇIKLANDI

Yine, 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için kredi oranı yüzde 70, C sınıfı için yüzde 60, diğer konutlar için ise yüzde 50 olarak belirlendi. 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda A ve B sınıfı için yüzde 50, C sınıfı için yüzde 40 oranında kredi kullandırılacak. 20 milyon TL üzerindeki konutlarda da benzer oranlar uygulanacak. C enerji sınıfı hariç 5 milyon liralık konutlarda yüzde 90, 5 ile 7 milyon lira arasında yüzde 80, 7 ile 10 milyon lira arasında yüzde 70, 10 ile 20 milyon lira arasında yüzde 50 kredi verilmesi planlanıyor.

İKİNCİ KONUTLARDAKİ TEMİNAT ORANLARI

BDDK’nın esas kararına göre, bankaların ikinci konutlar için belirli teminat oranlarını uygulamaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu oranlar, enerji sınıfı A olan birinci el konutlar için; konut değeri 5 milyon TL’nin altında yüzde 90, 5 ile 10 milyon TL arasında yüzde 80, 10 ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 70 olarak belirlenmiş durumda.